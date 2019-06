Acustica imperfetta, alla Scala parte il restauro dei palchi

Cominceranno questa estate gli interventi sui palchi della Scala per migliorare l'acustica del Piermarini.

«L'acustica del teatro - ha spiegato il sovrintendente Alxander Pereira - non è favolosa perché è molto secca». Uno dei motivi sarebbe un errore fatto durante il restauro del 2004 quando, in seguito a uno studio sulla dispersion dei suoni, si è ipotizzato che inserire uno strato di materassino fra le pareti e le tappezzerie avrebbe aiutato. I test hanno invece confermato che togliendo i materassini, che sono fonoassorbenti, e cambiando i poggiagomiti, non più in un materiale simile alla gommapiuma ma in legno lamellare, migliora la riverberazione del suono.

Si inizierà quest'estate con il primo ordine dei palchi, e poi via via per i prossimi due anni. «Gli interventi saranno realizzati da Jurgen Reinhold dello studio Mueller Bbm di Monaco, e spero che saremo tutti entusiasti della nuova acustica», ha detto Pereira. Che a lavori ultimati potrebbe non essere più il sovrintendente della Scala: domani il cda decide.

