Acquistava gioielli rubati, chiuso il compro-oro

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha acquistato una collanina appena scippata da un ladro che si è presentato nel suo negozio di compro-oro e ha ricevuto in cambio cento euro. Per questo motivo alla titolare dell'attività in via dei Transiti è stata notificata la revoca della licenza commerciale.A notificare l'atto, e a svolgere gli accertamenti che hanno portato al provvedimento, sono stati gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni, che nel luglio scorso avevano catturato uno scippatore. L'arrestato aveva dichiarato di aver venduto la collanina strappata a una passante proprio in quel negozio.La titolare aveva negato, ma dalle telecamere di sorveglianza si è era riusciti a risalire al momento della compravendita, e ad altre effettuate sempre lo stesso giorno senza chiedere i documenti, senza registrare i venditori e senza tenere per 10 giorni gli ori a disposizione degli eventuali proprietari che li volessero reclamare.