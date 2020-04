ACQUISIZIONE ATTI

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria sono tornati negli uffici della Regione per completare l'acquisizione di atti utili, secondo la Procura, nelle indagini per la strage degli anziani nelle rsa milanesi, tra cui il Trivulzio. L'acquisizione (non perquisizione) serve per far entrare negli atti delle inchieste tutte le delibere, le indicazioni, le comunicazioni dalla Regione alle Ats (ex Asl) sulle case di riposo e le direttive date dal 20 febbraio. Al centro delle indagini la carenza di mascherine per ospiti e operatori e il trasferimento di pazienti covid in alcune strutture (sulla base di una delibera dell'8 marzo) che potrebbe aver influito sulla diffusione del contagio. Intanto, si è appurato che fin da gennaio sarebbero stati ricoverati molti pazienti con broncopolmoniti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA