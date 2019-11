Acerbi: «Contro Dzeko un derby Immobile? Da Pallone d'oro»

Marco Zorzo

MILANO - «Per me è un derby. Lui è uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha destro, sinistro, colpo di testa, controllo, profondità». Lo dice il difensore di Lazio e Nazionale, Francesco Acerbi, in vista del match di domani contro la Bosnia dell'attaccante della Roma, Edin Dzeko. «All'andata, da solo, metteva in apprensione i difensori, speriamo di giocare anche se decide il mister - aggiunge Acerbi in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano -. Nella Bosnia ci sono altri grandi giocatori, come Pjanic a centrocampo. È una partita difficile, loro giocheranno per la vittoria, come noi». Quindi il difensore laziale ha parole importanti nei confronti del compagno di squadra e Nazionale Immobile, capocannoniere della serie A: «Andasse avanti così sarebbe da Pallone d'oro. Speriamo continui in questo modo, merita tante gioie».

La sfida con la Bosnia. Se la difesa sembra ormai decisa per la trasferta di domani, con Donnarumma tra i pali, i rientranti Florenzi e Emerson sulle fasce e la coppia di centrali formata da Bonucci (che alla prossima gara raggiungerà Facchetti per presenze azzurre, a quota 94) e Acerbi. Il rebus maggiore riguarda il centrocampo dove appaiono certi della maglia Jorginho e Barella: chi colmerà l'assenza dell'infortunato Verratti? In rampa di lancio uno tra Zaniolo e Tonali, ma non è da escludere Bernardeschi provato molto in quel ruolo durante il raduno di un mese fa.

Lo juventino, in ballottaggio con Chiesa, potrebbe anche formare il tridente offensivo insieme ad uno tra Belotti e Immobile. Nel frattempo il romanista Mancini ha lasciato il ritiro azzurro a causa di un guaio muscolare.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

