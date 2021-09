Accoltellato sotto casa della ex, muore 36enne

Prima le voci che si alzano, la lite che sale di tono nel vialetto del palazzo dove vive la ex moglie. Poi un fendente, un unico colpo alla gola. Una ferita letale per Luigi Danesi, 36 anni, trasportato al Niguarda in codice rosso e morto poco dopo il ricovero. L'uomo che lo ha colpito, scappato subito dopo, avrebbe già un volto e un nome. È in fuga, i carabinieri stanno stringendo il cerchio su di lui.

L'omicidio si è consumato nel pomeriggio di ieri in via dei Tigli a Cesano Boscone, hinterland sud-ovest. I soccorsi sono stati rapidi, ma le condizioni del 36enne sono subito apparse disperate. Al Niguarda non hanno potuto che constatarne la morte.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Corsico, supportati dai militari del Nucleo investigativo di Milano, Danesi era andato a trovare l'ex moglie nel palazzo in cui la coppia abitava prima della separazione. Ma nel vialetto del palazzo - che tra l'altro si trova a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri di Corsico - ha incontrato l'attuale compagno della donna, un tunisino. Secondo le indagini, la lite mortale è legata alla recente separazione della coppia. Fondamentale sembra essere stata la testimonianza dell'ex moglie di Danesi.(G.Pos.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

