Accoltellato in strada dalla gang di latinos

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01

Salvatore GarzilloUno sguardo, un complimento di troppo alla ragazza sbagliata. È questo il movente del tentato omicidio avvenuto il 3 giugno scorso davanti alla discoteca El Besito di via Toffetti, dove quattro sudamericani hanno accerchiato, picchiato e ferito con un punteruolo un altro latino di 17 anni. Tutto sotto gli occhi di una telecamere del Comune. Or il cerchio si è chiuso intorno agli aggressori: tra Varese e Busto Arsizio sono stati arrestati il 26enne Ellas Ernesto Avalos Cabrera, detto Malià, il 38enne Jose Isabel Duran Mendez, detto Psyco, William Alfredo Ronquillo Campos, detto Blanco (tutti salvadoregni), e un 25enne dell'Honduras, Daniel Alejandro Bonilla Mayorca, detto Catracho.Malià e Psyco sono affiliati alla MS13, la famosa gang sudamericana che a Milano ha una piccola rappresentanza. Malià ha due 13 tatuati sulle clavicole, è considerato il più pericoloso del gruppo, l'unico con un precedente (per ricettazione) e l'unico a essere accusato di tentato omicidio in quanto autore materiale dei quattro fendenti sferrati mentre la vittima era a terra. Gli altri devono rispondere di rissa aggravata: hanno colpito il 17enne con calci e pugni infierendo anche quando era ormai privo di sensi. All'arrivo dei paramedici il ragazzo era in arresto cardiaco. In ospedale gli hanno dovuto drenare mezzo litro di sangue finito nel polmone perforato. È vivo per miracolo.Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, gli aggressori e la vittima facevano parte di due gruppi distinti che quella sera hanno partecipato a uno schiuma party nella discoteca El Besito. Durante l'evento, rivolto a un pubblico di sudamericani, c'è stato uno scambio di sguardi con una ragazza vicina agli aggressori. All'uscita del locale, alle 5, i due gruppi formati da 8-10 persone si sono trovati in strada mentre andavano verso la metro Porto di Mare, pare ci sia stata una provocazione ed è partita la rissa. Il 17enne è intervenuto per difendere un amico ma è stato isolato e accerchiato. Malià ha affondato il punteruolo nella schiena del ragazzino almeno quattro volte. Il significato del soprannome è incerto: nel sud della California e in Messico è usato nello slang per indicare qualcuno sotto l'effetto di alcol o droga. La traduzione sarebbe fatto.