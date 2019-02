Accoltellato in appartamento, è giallo

Un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato intorno alle 11,30 di ieri in un appartamento Aler di via Giosuè Borsi. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è stato subito operato per le gravi ferite da arma da taglio riportate alla testa e al torace. Al momento non si conosce la sua identità, così come è ignota quella dell'aggressore.

I soccorsi sono stati chiamati da tre amici dell'aggredito (una donna italiana e due uomini) che lo hanno trovato a terra insanguinato nel suo appartamento. Secondo quanto hanno dichiarato alla polizia, l'uomo aveva avuto poco prima un diverbio con una persona. I tre, tuttavia, hanno detto di non aver assistito all'aggressione: sarebbero usciti dall'appartamento e avrebbero trovato il loro amico ferito solo al loro ritorno.

