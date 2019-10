Accoltellato al parco, la mandante è la ex

Colpo di scena nella vicenda del tentato omicidio avvenuto lo scorso 15 settembre nei giardini di San Rocco a Monza, quando un ragazzo seduto su una panchina in compagnia della sua ex fidanzata era stato aggredito e accoltellato brutalmente da due uomini, davanti a decine di testimoni. Dopo l'arresto nei giorni scorsi dei due autori materiali - due giovani egiziani - i carabinieri hanno arrestato come mandante proprio la ragazza che quel giorno era in compagnia della vittima. Si tratta di una studentessa sestese di 19 anni, M.S., che secondo le indagini era legata alla vittima - un 27enne con precedenti per droga - da una precedente relazione amorosa.

Il giorno dell'aggressione aveva raccontato ai carabinieri si aver assistito impotente alla scena e di essere rimasta «pietrificata». E due giorni dopo si era presentata in caserma per denunciare il 20enne egiziano autore materiale dell'accoltellamento, sostenendo che la picchiava perché ossessionato dalla gelosia. I militari hanno intuito che c'era sotto dell'altro. E lavorando sui telefoni, hanno ricostruito uno scambio di messaggi tra gli indagati da cui è emerso il ruolo della ragazza come di mandante dell'aggressione. La vittima, che era stata portata al Niguarda in gravi condizioni, si è salvata.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA