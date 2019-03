Accoltellato a Rogoredo, arrestato per spaccio

Due mesi fa era stato ferito alla gola con una coltellata che lo aveva quasi ucciso. L'8 gennaio era stato trovato all'ingresso di Rogoredo in fin di vita.

Mercoledì pomeriggio il 18enne marocchino era di nuovo nel boschetto della droga, stavolta però in veste di pusher. I carabinieri della stazione Porta Romana Vittoria lo hanno sorpreso all'interno di una cascina abbandonata nell'area verde, in compagnia di tre tossici che hanno acconsentito subito a mostrare i documenti. Tutti tranne il nordafricano, che ha prima opposto resistenza verbale e poi si è scagliato contro i militari, che sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Al termine della colluttazione gli hanno trovato in tasca due grammi di cocaina e 430 euro che diceva di aver guadagnato lavorando. Secondo gli accertamenti degli investigatori, il suo lavoro è spacciare. E lo era anche quando è stato ferito a gennaio. Aveva raccontato di essere stato aggredito mentre acquistava una singola dose per la sua dipendenza.(S.Gar.)

