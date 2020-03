Accoltella la compagna per gelosia

Ha accoltellato alla testa la sua compagnia nel corso di una lite per gelosia ed è scappato: è ancora ricercato il peruviano di 34 anni che la notte scorsa ha gravemente ferito la sua convivente, una connazionale di 50 anni. La donna, colpita alla testa con un coltello da cucina, è ricoverata al Niguarda, fuori pericolo di vita.

L'aggressione si è consumata poco prima della mezzanotte di domenica, quando in un appartamento in via Capuana, a Quarto Oggiaro, l'uomo e la compagna hanno litigato. Ad un certo punto, davanti al nipote della donna e un amico, l'uomo, che ha precedenti di polizia, ha afferrato un coltello da cucina e l'ha colpita al capo mentre era seduta sul divano. Rianimata sul posto dai soccorritori del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Sembra che il 34enne avesse già in passato aggredito fisicamente la compagna che però non aveva mai sporto denuncia per paura di ulteriori ritorsioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

