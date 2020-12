Accoltella la compagna al viso: accusato di sfregio

Greta Posca

Calci, pugni, davanti ai due figli piccoli. Poi ha preso un coltello da cucina e l'ha ferita al viso. Risponde anche del nuovo reato di sfregio - introdotto con il Codice rosso in seguito ai casi come quelli di Lucia Annibali, Jessica Notaro e Valentina Pitzalis - il 23enne pregiudicato arrestato in flagranza nella notte tra domenica e ieri dai carabinieri a Rozzano per aver aggredito e ferito al volto e al collo al culmine di una lite la compagna di tre anni più grande.

All'1,15 i vicini hanno chiamato il 112, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento della coppia. I militari, intervenuti immediatamente, hanno trovato la donna seduta sulle scale del palazzo, ridotta a una maschera di sangue, che chiedeva aiuto per sé e per i due bimbi. Mentre i soccorritori del 118 prestavano le prime cure alla vittima, i militari con l'aiuto dei colleghi di un'altra pattuglia hanno cercato di entrare nell'abitazione della famiglia dove intanto l'uomo si era barricato. Dopo alcuni minuti di trattativa, sono riusciti a farsi aprire la porta dal 23enne, a farsi consegnare il bambino che aveva in braccio e a mettere in salvo anche il fratellino trovato in lacrime in una stanza, nel passeggino.

A contestare la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che prevede fino a 14 anni di carcere, oltre alle accuse di maltrattamenti e lesioni, è stato il pm Alessia Menegazzo, titolare dell'indagine. Il pubblico ministero chiederà al gip la convalide dell'arresto e la misura della custodia in carcere per il 2enne: era già stato condannato dalla magistratura di Bergamo sempre per maltrattamenti e sempre nei confronti della madre dei suoi figli, uno di due anni e l'altro ancora nel passeggino.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA