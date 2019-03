Accabadora, la dolce morte

Anni Cinquanta, in un paesino della Sardegna, la piccola Maria, ultima di quattro sorelle orfane di padre, viene affidata alle cure di Bonaria Urrai, vedova benestante e senza figli. La donna se la prende in casa, la cresce, la ama come fosse sua. Verso la nuova madre, Maria prova un enorme affetto e qualche dubbio. C'è qualcosa di misterioso, in questa donna vestita di nero, con la strana abitudine di sparire ogni tanto. Scoprirà quello che in paese sanno tutti, Bonaria è un accabadora, colei che, in virtù di una sapienza arcaica, aiuta le persone a morire. La rivelazione allontana Maria, ma anni dopo il ciclo della vita la metterà di fronte a una scelta.

Accabadora, il romanzo di Michela Murgia, da oggi migra in teatro (Parenti) nella forma di uno spettacolo curato con mano attenta e sensibile da Veronica Cruciani, che firma la regia, e Carlotta Corradi, che invece ha curato la riduzione drammaturgica con la benedizione dell'autrice. In scena c'è Anna Della Rosa, impegnata in un dialogo interiore con se stessa e questa madre tutta da riscoprire. (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA