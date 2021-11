Abuso di alcol, in una notte almeno 10 casi tra giovanissimi

Più di 10 interventi in una sola notte. Nella Milano che torna alla movida, si moltiplicano gli interventi del 118 per casi di intossicazioni alcoliche, che riguardano soprattutto giovanissimi. Tutte chiamate fotocopia, da una parte all'altra della città, mentre scorrevano le ore della notte tra sabato e ieri. Alle 23 il primo caso: una ragazza di 29 anni è stata portata al Policlinico in codice giallo. Alle 24 a collassare è stato un 14enne a Cologno, in viale Europa: è finito all'ospedale di Sesto. Alla stessa ora un intervento in corso Como a Milano: un 16enne svenuto per l'abuso di alcol, codice rosso al Fatebene. Dove negli stessi minuti è stato portato anche un altro 16enne, soccorso in via Moscova. A fine nottata, i ricoveri per abuso di alcol sono stati una decina.

