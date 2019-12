Abete, commissario della Lega Calcio

Massimo Sarti

MILANO - La Federcalcio si è rivolta a Giancarlo Abete per provare a mitigare il caos nella Lega di serie A. Il Consiglio della Figc lo ha infatti nominato commissario ad acta della cosiddetta Confindustria del calcio, con il compito di guidarla alla nomina del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Gaetano Micciché, risalenti allo scorso 19 novembre. «Una persona di grande equilibrio e di esperienza, che già conosce le dinamiche della Lega», ha dichiarato Gabriele Gravina, l'attuale numero uno della Federcalcio e uno dei successori del 69enne Abete, già presidente Figc dal 2007 (eletto dopo il commissariamento di Luca Pancalli) al 2014, con le dimissioni in seguito al flop della Nazionale del ct Cesare Prandelli ai Mondiali in Brasile.

«Ho accettato per spirito di servizio. Non mi interessa alcuna carica, non sarò il prossimo candidato in Lega. Lavorerò per riportare il sereno». Così Abete, che sostituisce Mario Cicala, nominato commissario ad acta a inizio dicembre, ma a sua volta fattosi da parte martedì, travolto dalle polemiche per un presunto conflitto d'interessi riconducibile ad un ruolo nell'organigramma della Lazio. «È venuto a mancare un presupposto di fiducia», aveva detto Gravina. Pungente Cicala nella sua lettera di dimissioni, nella quale si è detto «malamente stupito dalla sfacciataggine con cui è stata strumentalizzata la mia disponibilità di supplente al Consiglio di sorveglianza della Lazio, che mai si è concretata in un rapporto di collaborazione, né ha comportato alcun compenso». L'incarico di Abete scadrà il 10 marzo 2020, ma già il prossimo 8 gennaio ci sarà una nuova assemblea, dopo le votazioni andate a vuoto lunedì e la mancata elezione (per una preferenza) del manager Paolo Dal Pino. Gravina auspica «un confronto che vada oltre le tensioni personali».

