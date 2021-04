«Abbiamo celebrato tanti, troppi funerali: ma abbiamo continuato ad annunciare il Vangelo della risurrezione: io vi ringrazio e vorrei farvi sentire la mia prossimità e il mio incoraggiamento»: con queste parole l'arcivescovo monsignor Mario Delpini si è rivolto ai sacerdoti presenti in Duomo ieri mattina per la Messa crismale, rivolgendosi idealmente a tutti i presbiteri della Diocesi. La Messa crismale è presieduta dal vescovo in cattedrale, generalmente la mattina del Giovedì santo: i presbiteri rinnovano le promesse fatte alla loro ordinazione, mentre il vescovo consacra gli olii santi - il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi - usati durante l'anno per amministrare alcuni sacramenti.

Intanto, ieri sono iniziati i riti del Triduo pasquale contingentati per via del lockdown. Oggi Venerdì santo, alle 17.30, la Passione e Deposizione del Signore; Sabato santo, alle 8.15, l'Ufficio delle Letture, le Lodi mattutine e l'Ora terza; alle 18, la Veglia pasquale e la celebrazione dei sacramenti di Iniziazione cristiana. Domenica di Pasqua, alle 11, la Messa e alle ore 16 i Secondi Vesperi Pontificali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA