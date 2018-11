Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A volte basta una canzone. Nel 2003, l'estate italiana si cullava sull'onda di una canzone che aveva tutto il sapore della bossa nova e delle spiagge del Brasile. Si intitolava !Jà sei namorar e conquistò in botto le classifiche portando alla ribalta i Tribalistas: trio carioca arrivato a vendere con quel best seller tre milioni di copie e nominato cinque volte ai Latin Grammy.Quindi anni dopo, rieccoci stasera agli Arcimboldi per presentare il nuovo album omonimo, proprio come il primo disco d'esordio. «Un po' è come se fosse la seconda parte di quel primo album con cui abbiamo debuttato», ha spiegato Marisa Monte, la voce al femminile del gruppo, composto anche da Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. In tutti questi anni non hanno mai spesso di fare musica. «Anzi, il legame artistico che ci unisce non si è mai allenato». Un sodalizio il loro cominciato addirittura dieci prima del successo ottenuto nel 2003. «Un'amicizia, più che altro. Qualcosa che va anche oltre la musica, lo si sente anche nel nuovo disco». Pubblico avvisato. (M.Lev.)L'8 novembre. Teatro Arcimboldi. Viale Dell'Innovazione 20. Ore 21 - ingresso 34,50 euro.