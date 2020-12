A vederli, nelle immagini fermate dalle telecamere dei carabinieri, potrebbero sembrare clienti con tanta voglia di gelato. Invece, i tre uomini che entravano continuamente nella gelateria di Cormano volevano i soldi del pizzo. L'indagine della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, è iniziata a maggio e ha consentito di accertare estorsioni e rapine di tre pregiudicati legati alla ndrina di Giuseppe Pepè Flachi. Ovvero di un'organizzazione, nella zona nord di Milano, espressione dell'alleanza stretta tra lo stesso Flachi e Franco Coco Trovato, il potente boss della ndrangheta in Lombardia, originario della provincia di Catanzaro. Per questo la Dda contesta i reati con l'aggravante dal metodo mafioso. La vittima era il gestore della gelateria che tra maggio e settembre era stato costretto, «oltre a fornire prestazioni gratuitamente» (come scrivono gli inquirenti nel provvedimento), «anche a corrispondere agli strozzini 3.500 euro in contanti, nonché monili in oro, che venivano consegnati, direttamente, all'interno dell'attività, ad appannaggio di una ben più consistente richiesta, quantificabile in 25mila euro complessivi». Dicevano al commerciante: «Devi pagare, non hai mai pagato e ti devi mettere a posto per stare tranquillo».

Dopo mesi di soprusi è stato lo stesso gelataio a denunciare la banda ai carabinieri diretti dal maggiore Saverio Sica. Ha spiegato che gli uomini del clan lo avevano avvicinato fingendo cortesia e disponibilità per poi obbligarlo ad accettare e pagare una protezione contro presunti criminali. Ora i tre sono in carcere a Opera. (S.Gar.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

