A Udine cinque vittorie consecutive

MILANO - Lautaro Martinez favorito su Mauro Icardi? Lo sembrava anche alla vigilia della Juventus, ma poi a San Siro sabato scorso è partito titolare l'ex capitano. Anche in avvicinamento alla trasferta di domani sera a Udine la bilancia sembra pendere dalla parte del Toro.

Vedremo. Difficile che Luciano Spalletti si lasci scucire qualche indicazione nella conferenza odierna ad Appiano Gentile.

L'Inter torna alla Dacia Arena a poco meno di un anno dallo 0-4 del 6 maggio 2018, con reti di Ranocchia (fresco di rinnovo sino al 2021), Rafinha, Icardi e Borja Valero. Allora furono tre punti fondamentali per corriborare la rincorsa Champions. Adesso i nerazzurri devono vincere per preservarsi da sgradevoli sorprese nel finale di campionato. In Friuli tra l'altro l'Inter è reduce da cinque affermazioni consecutive (tutte con almeno due gol all'attivo) e da otto nelle ultime dieci sfide. I numeri e la storia sorridono. (M.Sar.)

