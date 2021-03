A tutto Ibrahimovic: dallo United domani al ritorno in Nazionale

Luca Uccello

Dimenticare il Napoli e lo scudetto, sognare l'Europa League. È quello che deve fare il Milan di Stefano Pioli che domani sera a San Siro può e deve tornare a vincere. Il Manchester United, la sfida agli altri diavoli non è impossibile come dimostrato sette giorni fa. Il Milan può passare il turno.

Ci può riuscire grazie al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, di Romagnoli, Calabria e per la panchina anche di Bennacer. Un Diavolo che recupera pezzi importanti in una sfida da dentro e fuori. Servirà la testa, quella che si è persa troppo facilmente contro la squadra di Gattuso: Rebic è stato squalificato per due turni di campionato, Donnarumma multato di 10 mila euro per aver detto qualcosa di troppo alla panchina del Napoli a fine gara.

Per l'infelice stories contro Pasqua bisogna ancora capire invece cosa deciderà la Procura nei confronti di Theo Hernandez. La notizia positiva per il tecnico è poter contare nuovamente su Zlatan.

L'attaccante è mancato, anche nello spogliatoio. E per questo motivo lo stesso ct della Svezia Janne Andersson, ha deciso di mettersi alle spalle le polemiche con lui (quella sul mancato utilizzo di Kuluseski per esempio) e convocarlo nuovamente in Nazionale. Ibra torna a indossare la maglia gialloblù dopo il ritiro annunciato il 23 giugno 2016, al termine della doppia sconfitta con Italia e Belgio all'Europeo francese. Torna convinto, come è stato con il Milan, di poter dare il suo contributo. Una chiamata per sfidare la Georgia a Kosovo (qualificazioni Mondiali, 25 e 28 marzo) e l'Estonia in una gara amichevole il 31 marzo.

Una chiamata che vale il prossimo campionato europeo: «Dato che fa parte della rosa - ha detto il ct Andersson - sarà importante anche per gli Europei. Ha detto sì al ritorno, quindi sarà incluso anche per la rassegna continentale». Un ritorno celebrato a modo suo, con un post su Instagram e una frase da Ibra: «Il ritorno di Dio». È quello che si augura naturalmente pure Pioli. Vero Stefano?

