A tutto campus. Le scuole sono chiuse per i ponti e i bambini possono partecipare ad attività ludiche organizzate da vari musei. Al Muba si divertono nei laboratori creativi ReMida, realizzando oggetti attraverso materiali di scarto, dal cartone alla plastica. Poi, si tuffano nella mostra-gioco Natura per scoprire la natura con occhi nuovi (via Besana. Festivi aperto. Info orari e prenotazioni www.muba.it). Al Museo del Novecento i piccoli si cimentano In punta di... matita!: armati di carta e colori liberano la propria fantasia. Poi, in «Disegno invisibile!» imparano a utilizzare bastoncini, scotch, corde per creare fantasiose opere d'arte (piazza Duomo 8; 23, 24, 26 aprile; dalle 9 alle 17, con pranzo al sacco; prenotazioni www.adartem.it o 02 6597728).

Al Museo della Scienza i bimbi s'immergono in un mondo misterioso: nel museo si celano oggetti volanti da trovare con l'aiuto di una mappa per poi costruire modellini di elicotteri e un razzo spaziale. E ancora: i baby partecipanti intraprendono un'avvincente caccia al tesoro cercando i profumi nascosti fra le navi per unirli a cannella, anice e foglie e realizzare collage (via San Vittore 21; 23, 24, 26 aprile; dalle 8,30 alle 17; info 02 48555). (S.Rom.)

