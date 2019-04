A tre anni si perde tra la folla: salvato

Piangeva disperato e da solo in piazza Duomo, in mezzo alla gente: è l'incubo di un bimbo di tre anni, di origine cinese, che ieri si è smarrito nella piazza affollata da centinaia di persone in un momento di distrazione della sua tata.

Due passanti hanno notato il piccolo e hanno avvisato una pattuglia della polizia locale. Gli agenti lo hanno preso, calmato e cullato fino a farlo addormentare. Nel frattempo hanno cercato i genitori. Solo dopo 40 minuti si è presentata da loro la babysitter, una donna cinese che non parla italiano: si è fatta accompagnare dalla commessa di un negozio come traduttrice. Ed è stata la commessa, bilingue, a spiegare agli agenti che la tata aveva perso di vista il bambino mentre giocava sul sagrato. Poco dopo sono arrivati anche i genitori a cui il piccolo è stato riaffidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA