A SPASSO NEL DESIGN

Paola Pastorini

Weekend nel segno del design: Milano è pronta all'assalto finale E se piove, non importa: anche l'ombrello diventa di tendenza. Non bisogna dimenticare che il Salone del Mobile è la Fiera a Rho: domani e dopo è aperta al pubblico e l'eccellenza del design italiano è tutta lì. Attenzione: il biglietto è pesante (29 euro).

I distretti del Fuorisalone. Impossibile esimersi dall'installazione della Statale: Human Spaces, ovvero l'uomo e l'esigenza degli spazi (via Festa del Perdono). In Triennale il design ha un museo; a Palazzo Serbelloni Urquiola e Campana firmano gli oggetti nomadi di Vuitton tra lampade e penombra. A Palazzo Turati da ammirare il tocco olandese dei designer Masterly the Dutch (oggi anche party di Nicole Uniquole e Paolo Salluzzi). In Brera si va dall'esperienza immersiva dedicata a Leonardo della Conca dell'Incoronata alle installazioni dell'Orto Botanico. E poi l'Isola nel segno delle idee green e degli artigiani della Stecca; la Stazione Centrale con i soprendenti magazzini di Ferrante Aporti; le 5 Vie nel cuore della Milano romana e la classica zona Tortona, con le installazioni più sorprendenti. Impossibile rinunciare a Montenapoleone, con i tanti marchi di moda, da Loewe con gli studi sull'intrecco e lo spazio Décor di Gucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA