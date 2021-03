A spasso a Palazzo Reale con le signore dell'arte

Continuano gli appuntamenti di Art.Live! alla scoperta delle grandi artiste protagoniste della mostra Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra 500 e 600, ospitata a Palazzo Reale. Le artiste esposte sono 34, tra cui Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana e Sofonisba Anguissola. Saranno quattro i nuovi appuntamenti in streaming, di cui la prima oggi alle ore 18. Per partecipare alle visite in diretta e conoscere aneddoti, opere e vicende personali delle artiste basta connettersi al sito www.lesignoredellarte.it pagare 5 euro e prenotare la visita.

A fare da ciceroni, lo storico dell'arte Leonardo Catalano e l'esperto d'arte Sergio Gaddi. Oggi sarà quest'ultimo a illustrare l'esposizione

Inoltre, se dopo la visita online si vuole visitare la mostra dal vivo, il costo della visita online sarà quasi completamente detratto dal biglietto.

