A SIVIGLIA FINISCE SENZA RETI

Fabrizio Ponciroli

Esordio deludente della Spagna ad Euro 2020. La squadra di Luis Enrique non va oltre allo 0-0 nella sfida inaugurale del gruppo E contro la Svezia (orfana di Kulusevski e Svanberg, bloccati dal Covid) a Siviglia.

Nonostante le tante occasioni da rete, le Furie Rosse non sbloccano la partita. Disastrosa prestazione di Morata. L'attaccante della Juventus si divora due palle gol clamorose.

Nel primo tempo, le Furie Rosse mettono subito sotto pressione la Svezia. Fioccano le occasioni per la squadra di Luis Enrique ma il risultato non cambia, complice anche un erroraccio di Morata davanti ad Olsen. Chance anche per gli svedesi con palla prima ribattuta sulla linea e poi finita sul palo.

Nella ripresa, la Spagna aumenta ulteriormente il ritmo ma il fortino svedese non crolla, anzi la Svezia sfiora il vantaggio con Berg. Assedio finale degli spagnoli ma il match termina a reti inviolate. Dopo la prima giornata, il gruppo E vede la Slovacchia sorprendentemente al primo posto a punteggio pieno.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA