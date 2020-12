A Silvio Berlusconi, reduce dal Covid a settembre, serve un periodo di «riposo assoluto» a casa, perché le sue condizioni negli ultimi giorni sono peggiorate. Ad aggiornare il quadro clinico dell'ex premier il suo legale Federico Cecconi ieri nell'udienza del processo Ruby ter, ripreso dopo mesi di rinvii nella maxi aula allestita in Fiera.

È ripartito il dibattimento anche a carico di altri 28 imputati e con al centro i presunti versamenti per milioni di euro da parte dell'ex presidente del consiglio alle ragazze, ex ospiti alle serate di Arcore, in cambio, per l'accusa, del silenzio sulle serate a luci rosse. Ieri ricostruite attraverso chat e telefonate, le «pressioni» tra il 2014 e il 2015, da parte delle cosiddette olgettine a Berlusconi affinché facesse avere loro, attraverso il ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli, sempre più soldi. Prossima udienza il 21 dicembre e il 27 gennaio dovrebbe deporre Spinelli.



