A Sesto volantini pro Brigate Rosse

Nella Stalingrado d'Italia tornano le Brigate rosse. A Sesto San Giovanni sono spuntati volantini in cui si esprime solidarietà alle Br, in particolare a Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, protagonisti degli omicidi dei giuslavoristi Marco Biagi e Massimo D'Antona e dell'agente di polizia ferroviaria Emanuele Petri. «I toni sono deliranti - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano - ma non vanno comunque sottovalutati, soprattutto in una città che purtroppo ha vissuto episodi drammatici per colpa delle Brigate Rosse. Non bisogna mai abbassare l'attenzione verso questi fenomeni». Solidarietà dal segretario del Pd metropolitano Pietro Bussolati: «I volantini rappresentano un preoccupante segnale di ritorno della più cupa radicalizzazione politica. Tutte le istituzioni democratiche devono fare fronte comune».