A Pasadena 1-1 con lo United di Mou Suso-gol, dischetto rosso per Kessie

Massimo SartiMILANO - «Con Leonardo ho avuto da ridire in passato, ma già anni fa ci siamo chiariti. Adesso non è importante il nostro rapporto, ma riportare il Milan dove merita». Rino Gattuso, come sempre paladino dei colori rossoneri, ha commentato così l'ufficialità del ritorno del brasiliano al Ringhio ha ricevuto mercoledì una telefonata del presidente Paolo Scaroni: «Mi ha fatto piacere parlare con lui. Sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora molto, ma sono tranquillo. Non mi fascio la testa prima di rompermela», ha aggiunto Gattuso, ora (forse) meno braccato dalle voci di un Conte pronto a sostituirlo per volere del nuovo Milan targato Elliott.Gattuso è con il suo Milan dall'altra parte dell'oceano Atlantico: i rossoneri, nella notte italiana tra mercoledì e ieri, hanno esordito nell'International Champions Cup pareggiando 1-1 a Pasadena, con lo United e perdendo solo ai rigori per 9-8 dopo una serie interminabile di tiri dal dischetto. Nei 90' reti di Alexis Sanchez e Suso (sinistro vincente dello spagnolo su assist di Bonucci) e un palo di Borini. Poi non sono bastati 4 penalty parati da Reina. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei ragazzi di Mourinho, dopo 26 rigori, è stato un cucchiaio alto di Kessie. «Sono molto contento della prestazione. Mi aspettavo di meno», ha ammesso Gattuso.