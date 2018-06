Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A oltre 6 anni di distanza dal giorno in cui il vigile Niccolò Savarino, 42 anni, venne travolto e ucciso, durante un controllo di routine in un parcheggio, da Remi Nikolic, un nomade di 17 anni alla guida di un suv rubato, c'è un'altra persona ora accusata di concorso nell'omicidio. È Milos Stizanin, anche lui nomade serbo, all'epoca ventenne e in macchina con l'amico, che fino ad ora era sempre stato indagato, imputato e poi condannato solo per favoreggiamento.Lo ha deciso ieri la Corte d'Appello che, dopo un rinvio degli atti dalla Cassazione, ha annullato la sentenza con cui il giovane nel 2014 era stato condannato a 2 anni e mezzo per favoreggiamento e ha trasmetto gli atti alla Procura affinché lo indaghi per concorso in omicidio volontario. È stata accolta, dunque, la tesi sempre sostenuta dal sostituto pg Sandro Celletti e delle parti civili, tra cui i familiari di Savarino e il Comune di Milano, rappresentato dal legale Maria Rosa Sala.Per l'omicidio del vigile del 12 gennaio 2012, Remi Nikolic, il nomade 17enne che alla guida del suv uccise l'agente e venne arrestato in Ungheria dove terminò la sua fuga, è stato già condannato a 9 anni e 8 mesi in via definitiva e nel luglio dello scorso anno ha ottenuto (una decisione che suscitò polemiche) l'affidamento in prova ai servizi sociali, dopo cinque anni e mezzo di detenzione nel carcere minorile Beccaria.