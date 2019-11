A Natale Filippino Lippi

Un tour metropolitano per conoscere e degustare i vini pugliesi. Da lunedì 11 al 17 novembre torna il Puglia Top Wines Road Show, organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia. Dodici enoteche ospitano i vini e l'olio extravergine d'oliva delle aziende socie del Consorzio Mtv Puglia: Cotti, Enoclub, El vinatt, Enoteca Diapason, La cantina di Franco, VinoVino, Enoteca Wineri, Ronchi Ricciardi, Gran Cru, Enoteca Hic, Vini & Sapori, Enoteca Wine, Wine O'Clock. Per una settimana corner promozionali, vetrine a tema e degustazioni gratuite, tra etichette storiche e nuovissime uscite per conoscere le produzioni delle cantine socie del Consorzio, dalla Daunia al Salento. Insomma, un paradiso per winelovers, enotecari, appassionati. Inoltre, nel corso della settimana quattro enoteche (El vinatt, Enoteca Hic, Vini & Sapori, Enoclub) ospiteranno laboratori sensoriali - curati da sommelier del vino e dell'olio extravergine d'oliva - dedicati ai vitigni autoctoni e cultivar della Puglia. «I nostri vini saranno protagonisti nelle enoteche storiche di Milano, dove l'avvicinamento al calice è frutto di un percorso senza fretta», sottolinea Maria Teresa Varvaglione, presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

