A MUSO DURO

MILANO - Non giocare fa male. E Patrick Cutrone non è certo uno capace a nascondere certi sentimenti. È fatto così. Cuore rossonero, anima e grinta da vendere. Tutto Pippo Inzaghi, in campo come fuori, come quando non giocava. Si arrabbia, ci patisce e vorrebbe spaccare tutto. Ma oggi non gli conviene. Perché nello spogliatoio c'è uno come Gattuso e poi perché lui è il futuro del Milan. Ha compiuto da pochi mesi 21 anni e da due stagioni è diventato protagonista del Diavolo.

Amato da San Siro deve solo aspettare il suo momento e dare il massimo come ha fatto da quando in panchina è arrivato Ringhio. Là davanti il Milan gioca con una punta sola. Prima c'era Higuian, ora un altro marziano. Chiuso da Piatek, Cutrone gioca con costanza sempre e solo nelle riprese di gara, ma la via del gol è smarrita dal 12 gennaio scorso, in Coppa Italia, contro la Samp. In campionato non ci riesce addirittura dal 2 dicembre.

Il mercato di gennaio non c'è dubbio abbia cambiato le gerarchie. Con Higuain, Patrick per tanti motivi era riuscito ad avere maggior considerazione da parte di Gattuso che con l'arrivo dal Genoa dell'attaccante polacco ha ridotto al minimo il suo utilizzo, soprattutto nella gare che contano, quelle non ancora chiuse. Ha giocato solo 3' con la Roma (1-1) e 7' nell'ultima a San Siro con il Sassuolo (1-0).

Maggior spazio con Cagliari (25'), Atalanta (22') e Empoli (21') ma sempre con il risultato ampiamente acquisito, entrando a giochi fatti, senza avere la possibilità di avere con sé una squadra che spingesse a mille all'ora. Da qui qualche muso lungo, la paura di perderlo. Ma Gattuso sa cosa fare: Quando vedo un giocatore con il muso mi piace, vuol dire che ha il fuoco dentro. L'importante è avere rispetto del Milan, su questo aspetto qua non ha mai sbagliato. Ma dopo un po' di mal di pancia provocato anche dalle parole del suo agente che ha messo in dubbio sua permanenza in rossonero la prossima stagione nella testa di Patrick sembra essere tornato il sereno.

Per chi ama i social non gli sarà sfuggito la sua storia su Instagram. Una canzone dal titolo inequivocabile visivamente occupata dai campi di Milanello per dire che ora «niente è meglio di questo»: un messaggio d'amore del 63 rossonero per il club in cui è cresciuto prima ed esploso poi.

Ora deve avere solo pazienza, aspettare la nuova chiamata in campo di Gattuso e rispondere con dei gol.

