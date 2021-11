A Monza 30 persone sono state denunciate dai carabinieri per aver recepito abusivamente il reddito di cittadinanza, per 200 mila euro. Alcuni stranieri, a quanto emerso, avevano alterato la documentazione necessaria ad ottenere il reddito. Qualcuno ha falsificato la composizione familiare, dichiarando di avere figli a carico o omettendo il reddito di coniugi, altri rilasciando attestazioni fasulle sulle proprietà. Tra le altre falsificazioni, anche dichiarazioni di stranieri che hanno affermato di risiedere in Italia da almeno 10 anni, mentre erano ne da qualche mese. I 30 sono emersi da un'indagine che ha vagliato la situazione di oltre 300 persone.

Sono passati solo pochi giorni da quando la Finanza di Cremona aveva sventato un'altra truffa con 16 persone arrestate e 20 milioni di euro intascati tra Milano, Cremona, Novara e altre città. Solo a Milano i truffatori avevano dichiarato di vivere in 518 tutti nello stesso palazzo di piazza Selinunte, in 287 in via degli Apuli in un unico condominio e 212 in viale Aretusa.



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

