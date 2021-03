A Milano quasi 500 nuovi casi

Continua la salita dei nuovi casi a Milano: in città i positivi individuati nelle ultime 24 ore sfiorano quota 500: +447, contro i 358 di martedì. Tra capoluogo e provincia i nuovi casi sono 1050 (erano 968 il giorno prima). I dati riflettono l'aumento generale dei contagi in Lombardia: ieri +4490, contro i 4235) di martedì. In calo però la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati: ora è del 7,6% (martedì era 8,6%, lunedì 10,1%). Sempre alto il numero delle vittime: 79 i decessi nella giornata di ieri.

I segnali che arrivano dagli ospedali continuano a non essere buoni: nei reparti Covid per i pazienti non gravi ci sono 167 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, e sono 16 in più i ricoverati nei reparti di terapia intensiva: in tutto i letti occupati sono ora 781.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

