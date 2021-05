A Milano le prime cassette postali smart

Addio alle cassette postali rosse, che dal 1961 sono presenti in tutta Italia. Adesso diventano smart e debuttano a Milano. Forniscono informazioni ai cittadini sul loro Comune e su temperatura, umidità, polveri sottili. Al momento sono in Cordusio, piazza Duomo e via Orefici, in tutto per ora saranno 46. Dotate di uno schermo a e-ink, simile a quello che si trova sugli e-reader, oltre a veicolare le informazioni utili sono anche dotate di sensori che indicano la presenza della corrispondenza e consentono a Poste di ottimizzare la fase di ritiro, riducendo l'impatto ambientale. «A sessanta anni di età la cassetta postale viene rinnovata e non è più solo uno strumento passivo ma parlante sempre connesso con internet», ha spiegato Gabriele Marocchi, responsabile Ingegneria di Poste Italiane.

