A Milano il Mondiale dei Next Gen Musetti sfida il fenomeno Alcaraz

Fabrizio Ponciroli

Riflettori accesi sulle Next Gen ATP Finals. Da oggi fino al 13 novembre, all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), otto dei migliori prospetti del tennis mondiale si sfideranno per succedere a Jannik Sinner, vincitore dell'edizione 2019 (lo scorso anno l'evento non si è disputato). Un vero e proprio Mondiale. Assente l'altoatesino, impegnato nell'Atp di Stoccolma, saranno Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Lo spagnolo, dopo aver rovinato la corsa di Jannik Sinner verso le ATP Finals di Torino, è testa di serie n.1 alla Next Gen, quindi il favorito d'obbligo. A soli 18 anni, è considerato una delle stelle del futuro. In tanti lo considerano l'erede naturale di Rafa Nadal. Un paragone pesante che non spaventa l'iberico, il più giovane nella Top 100 e già vincitore del suo primo torneo ATP ad Umago, lo scorso luglio.

Punta a brillare anche Lorenzo Musetti, forse il grande ricale di Alcaraz in questo torneo. Reduce da una stagione di alti e bassi, l'azzurro vuole vincere le Next Gen per chiudere al meglio la stagione e dimostrare di essere anche lui un predestinato del tennis. Prima del torneo, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sono allenamenti insieme, ora sognano di ritrovarsi in finale a Milano: Ho visto le partite di Jannik quando ha vinto, spero di fare lo stesso e di alzare il trofeo, le parole dell'azzurro. Oggi il via del torneo con i seguenti match: Nakashima-Cerundolo, Alcaraz-Rune, Korda-Gaston e Musetti-Baes. Da ricordare le regole: partite al meglio dei cinque set, ognuno da quattro con il tie break sul 3-3 (punto decisivo sul 40-40). Tempo di Next Gen a Milano.



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

