A Milano i cittadini regalano a medici e infermieri dell'ospedale San Paolo cinquemila colazioni sospese per ringraziarli del loro lavoro. L'iniziativa è partita dal Municipio 6 che a partire da oggi consegnerà i buoni per la colazione che riporteranno sul retro le frasi scritte dalle bambine e dai bambini delle scuole del Municipio. Come quella di Filippo, 8 anni: «Grazie mille dottori del San Paolo. Vi ringrazio molto per aver curato i malati del Coronavirus. Vi regalo un lego», oppure quella di Olivia, 6 anni, «Siete le persone più coraggiose del mondo, più di Spider man».

Medici e infermieri «combattono una battaglia che è per tutti noi - ha dichiarato il Presidente del Municipio 6 Santo Minniti -.Finiscono stremati dopo turni di lavoro interminabili, con i segni delle mascherine sul viso e, dopo qualche ora di riposo, indossando di nuovo le mascherine tornano nei reparti. A questi eroi normali vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine per il loro coraggio e la loro tenacia. Abbiamo scelto di farlo offrendo loro la colazione, come si fa tra amici». Nel lanciare l'iniziativa, il presidente Santo Minniti ha invitato tutti gli altri Municipi a unirsi e a fare lo stesso offrendo la colazione ai propri ospedali.

