A Milano domani, nello storico Tennis Club Bonacossa (come nel 1946), si terranno le elezioni per la nuova presidenza del Coni. Quattro i candidati a guidare lo sport italiano fino alla primavera 2025, oltre al presidente uscente Giovanni Malagò, il presidente della Federgolf Franco Chimenti, l'ex presidente della Federciclismo Renato Di Rocco e Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica di ciclismo su pista e prima donna a tentare l'impresa. E a dire la sua è stato Mario Pescante, dal 93 al 98 ex numero uno dello sport italiano, oltre che vice presidente vicario del Cio.

Quali dovrebbero essere le priorità della nuova presidenza del Coni?

«Conosco benissimo Malagò, Di Rocco e Chimenti, meno la Bellutti, ma in generale posso dire che non hanno bisogno dei miei consigli. Certo, ci vorrebbe un recovery fund per lo sport, ma sarà difficile dirottare fondi così importanti nel mondo nello sport».

Tante però le tematiche ferme da troppo tempo...

«La questione professionismo è uno dei tanti problemi che ci sono, come quello dello sport nelle scuole, ma anche l'impiantistica. Sono le società sportive dilettantistiche la base del nostro movimento e il problema principale riguarda la loro sopravvivenza dopo un periodo così delicato».

In che stato è secondo lei lo sport italiano?

«Lo sport è in sofferenza come tutto il resto del Paese. Per ora qualche aiuto è arrivato, ma ribadisco che sono in sofferenza le società sportive di base, che gestiscono gli impianti. I danni, rilevanti, ci sono stati, ma dobbiamo andare avanti. Le prospettive di una ripresa ci sono ma bisogna lavorare».

Il presidente di Sport e Salute Cozzoli chiede l'inserimento dello sport come diritto in Costituzione.

«Credo si tratti di una questione di principio. Tuttavia per ora non credo sia una questione primaria, è il momento di occuparsi realmente di chi fa sport dopo questa terribile crisi».

