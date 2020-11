A Linate i tamponi sono al volo

Greta Posca

Dopo l'esercito, nella guerra al virus in campo anche gli aviatori. Sarà attiva da oggi la postazione drive-through per fare i tamponi rapidi allestita dall'Aeronautica militare dietro l'aeroporto di Linate a Milano. Ieri sono state fatte le prove generali, ora si parte con i primi tamponi per poi andare a regime - dice l'Ats Milano - a partire dalla prossima settimana.

Il campo è sorto sulla spianata di cemento del centro logistico sportivo di presidio dell'aeronautica nell'ambito dell'operazione Igea, predisposta dal ministero della Difesa per incrementare la capacità del Servizio sanitario nazionale di effettuare tamponi per la ricerca del Covid. A Linate sono state aperte due linee drive through attraverso le quali transitano sei auto alla volta. Qui il personale medico dell'Aeronautica effettuerà il tampone antigenico rapido - all'autista e al passeggero - con risultato in 15 minuti. In caso di positività si passerà attraverso un altro tendone dove si verrà sottoposti al tampone molecolare.

La postazione di Linate si aggiunge a quella di via Novara, gestita dall'esercito. Si occupa in particolare di tamponi rapidi per studenti e personale scolastico: con otto corsie e 800 tamponi al giorno, è il più grande drive-through d'Italia).

