A Linate decolla il trasloco estivo

Simona Romanò

Linate e Malpensa. Il doppio cantiere nei due scali è decollato. A Linate s'interviene all'interno dell'aeroporto e sui terreni intorno in vista del 27 luglio, data di chiusura per il restyling in programma dal 2017. Uno stop ai voli (riaperti il 27 ottobre) proprio in concomitanza con il periodo del grande esodo estivo, che costringe alle grandi manovre a Malpensa. Dove, invece, si lavora per riaprire spazi da tempo inutilizzati - con nuovi banchi del check-in e ampliando i gate - visto che bisognerà accogliere fino a 800mila passeggeri settimanali in più, oltre il 40% più del solito, sfrattati da Linate. Il maxi trasloco del personale e dei mezzi sarà fra il 25 e il 26.

CANTIERE LINATE. Si parte dalla riasfaltatura della pista, per poi proseguire con la riqualificazione delle altre infrastrutture di volo, l'installazione di un nuovo e più moderno impianto di smistamento dei bagagli e un adeguamento di buona parte del terminal dei passeggeri. Si prosegue con la riqualificazione radicale nell'ambito del progetto Nuova Linate per il quale Sea investirà complessivamente 60,3 milioni fino al 2022. Non si investiva da 25 anni, ma ora è arrivato il momento di dotare Milano di un city-airport all'altezza dei migliori in Europa. Linate avrà una marcia in più perché con la M4 sarà comodamente connessa con il centro: dal Duomo si arriverà all'aeroporto in 14 minuti.

IL TRASLOCO. Dal 27 luglio a Malpensa saranno trasferite oltre 700 persone tra coordinatori di scalo, security, autisti specializzati, addetti alla gestione dei bagagli, dei negozi. Inoltre, con 45 autoarticolati e permessi speciali, saranno spostati circa 300 mezzi e attrezzature come i bus interpista, i nastri di carico e scarico dei bagagli, che poi ritorneranno a Linate dal 27 ottobre.

MALPENSA BOOM. Alla Sea calcolano che con Linate ferma a Malpensa ci sarà un incremento medio di 25mila passeggeri al giorno. La settimana di picco inizierà già il 29 luglio quando i viaggiatori che transiteranno aumenteranno del 41% (rispetto allo stesso periodo del 2018), per un totale di circa 808mila.

IL POTENZIAMENTO. Innanzitutto l'ampliamento del Terminal 1 con 26 nuovi banchi (ai 200 già attivi) per il check-in, ottenuti riattivando un'area smantellata nel 2007, 36 complessivamente che si aggiungeranno ai duecento attivi. Saranno poi aggiunti otto varchi di sicurezza (in tutto 25) e una decina di e-gate per il controllo dei passaporti. Più limitato l'impatto sul Terminal 2, che vedrà solo un limitato aumento del traffico di passeggeri: qui saranno ricavati due nuovi gate ad accesso diretto.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

