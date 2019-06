A Linate con 103 ovuli di coca nella pancia

Ben 103 ovuli di cocaina nell'intestino. Significa un chilo e 300 grammi di polvere bianca purissima che sul mercato, all'ingrosso, vale oltre 50mila euro. Almeno il triplo sulla piazza.

Il corriere con lo stomaco di ferro è un parrucchiere venezuelano di 22 anni, residente in Brasile e sbarcato ieri all'aeroporto Linate dopo essere partito da Cayenne, nella Guyana francese, con tappa intermedia a Parigi. A rovinarlo è stata la risposta che ha fornito al militare delle Fiamme gialle di guardia alla frontiera, che gli ha chiesto come mai fosse rimasto un solo giorno nella capitale francese. Il sudamericano, già fortemente agitato, ha detto di essere venuto in gita in Italia perché «incuriosito dalla situazione economica del Paese». Una risposta che non ha convinto i finanzieri.

La conferma dei loro sospetti è arrivata con la radiografia eseguita all'ospedale San Raffaele, dalla quale è emerso il tesoretto di cocaina nella pancia. Se anche uno solo degli ovuli si fosse aperto, probabilmente il ragazzo sarebbe morto nel giro di pochi minuti.

Uno dei sistemi per ingerire una tale quantità di ovuli è allenarsi a ingoiare grossi pezzi di carota, un trucco che i broker della droga insegnano ai muli (questo il nome dei corrieri occasionali) in modo da vincere il riflesso faringeo che porta a vomitare dopo un certo numero di ovuli.(S.Gar.)

