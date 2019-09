A Leolandia si impara a ripulire il mondo

Simona Romanò

A Leolandia, pulizie di settembre nel segno del divertimento. Il parco giochi popone tanti appuntamenti e oltre ai numerosi spettacoli dedicati ai piccoli ritorna Puliamo il MiniMondo. E' la storica manifestazione per imparare ad amare la natura: l'evento, organizzato insieme a Legambiente, insegna ai bambini il rispetto dell'ambiente attraverso il gioco. Domani, tutti armati di coloratissimi retini da pesca, guanti e sacchetti, aiutati da mamma e papà, si lanceranno in una gara di raccolta dell'ultimo rifiuto all'interno della Minitalia. Domenica, invece, sarà la volta della presentatrice, tanto amata dai bimbi, Carolina Benvenga in compagnia dell'inseparabile Topo Tip. Faranno ballare con le canzoni e le coreografie del loro nuovo progetto tv Carolina e Topo Tip: balla con noi!. Non solo. A Leolandia si possono incontrare le star dei cartoni animati: Masha e Orso, i Superpigiamini, popolarissimi eroi mascherati, Bing e Flop e il Trenino Thomas di colore rosso fiammante per un giretto nel parco. Immancabile anche Cristina D'Avena che si esibisce ogni sabato.

Capriate San Gervasio (Bg), fino 29 settembre, sabato- domenica, dalle 10 alle 18. Ingressi low cost www.leolandia.it

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA