A Leolandia è tempo di Cristina D'Avena

Simona RomanòA Leolandia il divertimento è raddoppiato per la gioia dei bambini e dei genitori. Il parco giochi a Capriate San Gervasio (Bg) lancia la promozione Vieni a settembre e torni gratis un altro giorno a scelta nel mese di novembre per vivere tutti gli eventi più incredibili: dalle Notti Magiche a Puliamo il MiniMondo, da HalLEOween a Natale, senza dimenticare la nuova foresta di Masha e Orso aperta a tutti i più curiosi. Una carrellata di appuntamenti che terranno compagnia fino a fine anno anche durante le ricorrenza più magiche. Si parte domani con la regina delle sigle dei cartoni animati: è Cristina D'Avena che sale sul palco per far cantare grandi e piccini e festeggiare le ultime Notti Magiche estive con spettacoli pirotecnici da lasciare a bocca aperta. Si prosegue il 22 settembre con l'8^ edizione di Puliamo il MiniMondo quando centinaia di bimbi, armati di guanti e sacchetti, ripuliranno la Minitalia. Si arriva a novembre con il divertimento esplosivo di HalLEOween fino all'11 e dal 24 i baby visitatori possono immergersi nell'incanto del Natale. A Leolandia c'è né per tutti i gusti, dalle 45 attrazioni ai Superpigiamini, i supereroi mascherati; dal Trenino Thomas al topo-giornalista Geronimo Stilton.Info www.leolandia.it.