A fine agosto tre giorni di sport per i bambini al Parco Sempione, nel cuore verde di Milano. Nell'ambito di Milano Summer school, Expo per lo sport, dal 31 agosto al 4 settembre arriva un centro estivo a tutto sport completamente gratuito. L'iniziativa, strutturata in piccoli gruppi di fasce d'età tra i 6 e i 14 anni, si svolgerà in modo diffuso nel Parco, con sei cluster che garantiranno il distanziamento tra i partecipanti. L'obiettivo è fornire un aiuto concreto alle famiglie che in questi mesi di emergenza hanno vissuto momenti di grande criticità. «Questa edizione estiva di Expo per lo sport è un'opportunità per tanti bambini milanesi di avvicinarsi allo sport, praticarlo insieme all'aria aperta e sperimentare nuove discipline - dichiarano Laura Galimberti, assessora all'Istruzione e Roberta Guaineri, assessora allo Sport -. La pratica sportiva e i suoi valori di rispetto e collaborazione sono un elemento fondamentale per ogni comunità».

Expo per lo Sport è un evento sostenuto dall'Ufficio scolastico milanese, Comune, Regione, Coni, Statale e sponsorizzato da Lidl. Terminato il Centro estivo, la manifestazione riaprirà le porte al pubblico nel weekend successivo nella sua veste tradizionale.

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

