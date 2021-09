A Cristina di Belgiojoso la prima statua rosa

Eroina risorgimentale, una vita da romanzo. Giornalista, filantropa, partecipò alle 5 Giornate di Milano, città in cui nacque e morì a 63 anni, nel 1871. È Cristina Trivulzio di Belgiojoso la prima donna ad avere una statua intitolata a Milano. Il monumento, realizzato dallo scultore Giuseppe Bergomi, è in piazza Belgioioso ed è stato svelato ieri dal sindaco Giuseppe Sala. La statua è un progetto promosso dalla Fondazione Brivio Sforza, con Banca si Credito Cooperativo di Milano, il contributo del Comune e il patrocinio della Regione. Sala ha definito «incredibile» che su 121 monumenti non ce ne fosse finora uno a una donna. Ha ricordato che «la prossima statua sarà a Margherita Hack» e ha proposto di dedicare il Nobel per la Pace «alle donne afghane in piazza per protestare contro il regime dei talebani».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

