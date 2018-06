A Como la felicità fa festival

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniC'è chi dice che non esista. Chi pensa stia nelle piccole cose; altri sostengono che quando non la cerchi, arriva. È la felicità, tema di Parolario, il festival che apre giovedì 14 giugno a Como e Cernobbio (fino al 23), giunto alla diciottesima edizione. Il menu prevede un centinaio di appuntamenti a ingresso libero. Sul tema si interrogano poeti, scienziati, scrittori, economisti. Da Massimo Bubola a Sandra Petrignani, da Antonio Caprarica, Franco Brevini, da Andrea Vitali, Beppe Bergomi. E poi Patrizia Valduga, Laura Boella, Luciano Canova, Felicità è anche musica: il jazz di Laura Fedele il pop di Alberto Fortis, ma anche appuntamenti come la Filosofiacoibambini, lo yoga con i libri e il laboratorio di lettura rilassata con trattamenti shiatsu.Tutte le informazioni e il programma su www.parolario.it.riproduzione riservata ®