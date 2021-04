A cinquant'anni dalla morte di Igor Stravinskij, la Filarmonica della Scala gli dedica un concerto-omaggio che sarà trasmesso oggi in streaming e su Rai5.

Il compositore russo, fra i più innovativi del Novecento, è celebrato dalla Filarmonica diretta da Riccardo Chailly partendo da Four Norwegian Moods. Si prosegue con la suite dell'opera Histoire du Soldat e si termina con uno dei suoi pezzi più conosciuti, Le sacre du printemps, balletto creato nel 1913 per i Ballets Russes di Diaghilev. Costretta a interrompere la stagione d'autunno il 24 ottobre 2020 per la nuova chiusura dei teatri, la Filarmonica della Scala manca dalla scena dal concerto dell'11 ottobre diretto da Chung. Un felice ritorno e si spera presto avvenga davanti al suo pubblico in sala.

Teatro alla Scala, 8 aprile, streaming (ore 19.30) e Rai5 (ore 21.15). (P.Pas.)

