«A casa o siamo rovinati»

«Dobbiamo stare a casa, avete capito sì o no? Vi scongiuro, state a casa, mi viene da piangere, non so più cosa dire. Non dovete uscire, non dovete correre! Vedo gente al sole, ma siete matti? Ma vi rendete conto di cosa succede a questo paese se andiamo avanti così? Siamo rovinati!». Ornella Vanoni affida a un video su Twitter un appello intenso e accorato agli italiani.

La Vanoni, che si trova a Milano in questo momento, spiega: «Io ho un'età per cui è giusto che io non esca perché sono a rischio. Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati». Il pensiero a chi lavora: «Penso a quei guerrieri che lavorano come soldati, perché siamo in guerra. Dovete stare a casa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

