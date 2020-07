A caccia di Liberty fra Milano e la Lombardia. Parte oggi la seconda edizione dell'Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente all'Art Nouveau, e l'Associazione milanese Italia Liberty presenta un palinsesto di appuntamenti fino al 14 luglio. In Lombardia si potrà rivivere l'atmosfera della Belle Epoque con visite guidate in dimore come Palazzo Castiglioni in corso Venezia, Villa Faccanoni Romeo (oggi clinica Columbus, in zona Fiera), il bosco maiolicato di Casa Galimberti, via Malpighi, dove è possibile entrare anche in uno dei tanti appartamenti per ammirare la genialità del suo progettista Giovanni Bossi, oppure quel gioiello di Casa Campanini in via Bellini, a pochi passi dal Conservatorio.

Dalle architetture milanesi ai borghi del Liberty quali Sarnico, con le ville e mausoleo della famiglia Faccanoni sino alle visite di Casinò e Grand Hotel a San Pellegrino Terme. A Cernobbio si respira l'atmosfera art nouveau in villa Bernasconi con un programma di spettacoli a tema mentre a Varese negli edifici chiusi da oltre cinque decenni come il Grand Hotel di Sommaruga o la funicolare. Il curatore Andrea Speziali ha voluto celebrare in particolare due grandi protagonisti internazionali del Liberty: l'architetto milanese Giuseppe Sommaruga e l'austriaco Gustav Klimt, ma ci saranno omaggi anche ad altri importanti personaggi come da Bradley a Otto Wagner, a Giovanni Michelazzi, a Alphonse Mucha. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

