A 13 anni salva la mamma dalle botte

Il figlio di 13 anni ha detto basta. E ha preso il telefono e chiamato i carabinieri che sono arrivati mentre il padre stava ancora picchiando la mamma.

Ieri i carabinieri della Stazione di Bresso hanno arrestato un 51enne albanese, di professione giardiniere, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, un'impiegata italiana 46enne. La vittima della violenza ha spiegato di subire da venti anni vessazioni psicologiche e fisiche da parte del compagno che non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni. I militari, con i colleghi di Cormano, sono intervenuti quando il figlio tredicenne della coppia ha contattato il 112 per richiedere l'intervento di una pattuglia in quanto il padre stava aggredendo la madre, afferrandola per i capelli.

I carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo e l'hanno arrestato mentre la donna è stata portata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dal quale è stata poi dimessa con prognosi di quattro giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 05:01

