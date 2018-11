Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

8° Atalanta in vantaggio. Gosens incontenibile sulla sinistra, mette un cross teso: Hateboer in svivolata non lascia scampo ad Handanovic, 1-0.10° Palo dei bergamaschi Gomez se ne va via sulla destra e mette in mezzo rasoterra. D'Ambrosio svirgola sul legno. Handanovioc d'istinto mette in angolo. Poi altre tre occasioni dei padroni di casa, tutte sventate dal portierone nerazzurro prima del riposo.47° Pari Inter su rigore trasformato da Icardi dopo il braccio di Mancini su tiro di Politano dopo che Berisha aveva svirgolato la palla.62° Atalanta di nuovo avanti: punizione di Ilicic, Mancini svetta di testa e mette dentro.88° Tris bergamasco, fotocopia del 2-1. Traversone su piazzato di Ilicic, Djimsito di crapa infila Handanovic.94°Poker atalantino con Gomez: dai 16 metri piazza un destro a giro all'incrocio.