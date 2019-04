7° Prima occasione per l'Inter. Politano in area per Perisic, Strakosha respinge, Vecino disturbato da Acerbi spara alto.

12° Splendida rete di Milinkovic Savic. Ripartenza di Romulo, Luis Alberto scodella sul secondo palo, Milinkovic-Savic svetta su Brozovic e insacca.

47° Nel recupero del primo tempo la Lazio sfiora il raddoppio: Luis Alberto riceve da Immobile e piazza il destro dal limite, Handanovic vola e devia.

55° Caicedo scatta in campo aperto, Handanovic monumentale riesce anche ad evitare il tap-in di Immobile.

70° Pressing Inter. Brozovic alla battuta su punizione, deviazioen in angolo della barriera.

85° Cross teso di Nainggolan, deviazione di Perisic, Strakosha si accartoccia sulla sfera.

92° Traversone di Politano, Strakosha domina l'area.

